Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 17:45

В Подмосковье установят 321 камеру на контейнерных площадках

Контейнерные площадки Каширской зоны в Подмосковье оснастят 321 мобильной камерой видеонаблюдения к маю 2026 года. Оборудование поможет контролировать состояние мест накопления отходов и оперативно реагировать на переполнение в дачный сезон, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Каширский региональный оператор в 2026 году расширяет систему видеонаблюдения на контейнерных площадках. Монтаж оборудования уже идет, а в мае контроль будут вести 321 камера.

Новые устройства установят в нескольких округах: в Подольске — 151, в Ленинском — 57, в Домодедове — 27, в Чехове — 20, в Коломне — 16, в Ступине — 9. Также камеры появятся в Кашире, Котельниках, Луховицах, Лыткарине и Серпухове.

Пилотный проект стартовал в 2025 году. Тогда 30 камер наружного наблюдения работали в Ленинском и Домодедове.

Летом, в период отпусков и дачного сезона, нагрузка на площадки возрастает, особенно возле дорог и крупных СНТ. Видеонаблюдение позволяет своевременно выявлять переполнение и перераспределять экипажи для поддержания порядка.

В зону обслуживания Каширского регоператора входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов. По вопросам вывоза отходов жители могут обращаться в офисы региональных операторов и МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 37 муниципалитетах 358 площадок складов с контейнерами находятся в неподобающем состоянии.

«В Богородском 71 гектар, на который нужно обратить внимание: там расположены контейнеры. Ленинский тоже чемпион — 63 гектара. Лобня — 38 гектаров этой деятельности. Домодедово — 23», — сказал Воробьев.