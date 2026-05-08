А студенты ненастоящие: колледж заподозрили в использовании ИИ в акции к 9 Мая
Педагогический колледж Ревды оказался в центре скандала после публикации патриотических фото. Учебное заведение заподозрили в использовании искусственного интеллекта. Люди решили, что студенты ненастоящие, сообщает «Подъем».
В канун 9 Мая студенты выстроились в форме слова «Победа» прямо в спортивном зале. Снимки появились в соцсетях колледжа. Местные жители засомневались в их подлинности, заподозрив использование нейросетей.
Люди обратили внимание на необычный антураж: фотография выглядела неестественно. Пользователи соцсетей активно обсуждали, могли ли студенты так ровно выстроиться, и не является ли снимок результатом работы искусственного интеллекта.
Замдиректора колледжа Оксана Емельянова объяснила, что изначально акцию хотели провести на стадионе, но в последний момент оказалось, что выходить из зданий запрещено. Пришлось срочно менять локацию на спортзал.
«Никакого искусственного интеллекта нет, это настоящие ребята», — заявила Емельянова.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.