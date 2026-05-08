Министр Подмосковья поздравил ветерана в Королеве с Днем Победы

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко вместе с главой Королева Игорем Трифоновым поздравил участницу Великой Отечественной войны Серафиму Ершову с 81-й годовщиной Победы. В 2026 году ветеран отметит 100-летний юбилей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Гости вручили Серафиме Никитичне памятные подарки. Для нее выступили приглашенные артисты — под гитару прозвучали песни военных лет. Ветеран общалась с гостями и подпевала знакомым мелодиям.

Серафима Ершова родилась в Тульской области, училась в Москве. В начале войны она помогала госпиталю: разгружала раненых из вагонов и переносила их на носилках в медчасть. Также трудилась на лесозаготовках.

С марта 1942 года по октябрь 1945 года она служила в отдельной роте по обслуживанию пункта трофейного немецкого оружия — чистила и охраняла его, работала экскурсоводом для делегаций из дружественных стран. После войны поселилась в Королеве и работала секретарем в конструкторском бюро под руководством Алексея Исаева. В марте 2025 года совет депутатов присвоил ей звание «Почетный гражданин городского округа Королев Московской области».

Игорь Даниленко поблагодарил ветерана за стойкость и силу духа, пожелал здоровья и мирного неба над головой.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.