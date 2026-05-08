В Наро-Фоминске прошел фестиваль «Эхо Победы»

Городской фестиваль военно-патриотической песни и танца «Эхо Победы» состоялся в Наро-Фоминске в ЦДК «Созвездие». В нем приняли участие около 100 артистов — школьники, студенты и творческие коллективы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пятнадцатый городской фестиваль «Эхо Победы» объединил девять коллективов и восемь солистов. На сцене прозвучало более двух десятков номеров — стихи, вокальные и хореографические постановки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне.

Участники исполнили песни, ставшие частью культурного кода нескольких поколений, среди них «Баллада о матери», «Идет солдат по городу» и «Хотят ли русские войны». Каждое выступление находило отклик у зрителей — зал поддерживал артистов аплодисментами и подпевал знакомым строкам.

Фестиваль вновь подтвердил, что память о подвиге народа продолжает жить в творчестве молодежи и остается важной частью культурной жизни округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.