В Наро-Фоминском округе выбрали лучших юных инспекторов

Муниципальный этап слета «Безопасное колесо – 2026» прошел 6 мая в школе №9 Наро-Фоминского округа. В соревнованиях приняли участие 15 команд из образовательных учреждений муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Слет юных инспекторов движения состоялся на базе Наро-Фоминской школы №9 имени дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта В.В. Лебедева. Участники прошли пять испытаний: проверку знаний по медицине, правилам дорожного движения и ОБЖ, творческий конкурс и практический этап на специальной площадке.

Школьники продемонстрировали теоретическую подготовку, умение действовать в экстренных ситуациях и навыки командной работы. Самым зрелищным этапом стала практическая часть, где оценивались точность и уверенность выполнения заданий.

По итогам соревнований первое место заняла команда Наро-Фоминской школы №4 имени В.В. Завадского. Второе место присуждено Атепцевской школе, третье — Наро-Фоминской школе №7 имени Н.И. Григорьева. Победители представят округ на областном этапе конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.