В Подмосковье спрос на фермерскую продукцию вырос на 30%

В Московском регионе продолжает расти спрос на продукцию фермерских хозяйств Подмосковья. По итогам первого квартала 2026 года объем онлайн-продаж на платформе «Свое Родное» от Россельхозбанка увеличился на 30% по сравнению с концом 2025 года. Одновременно расширилось и предложение: ассортимент крафтовых и ремесленных товаров вырос на 10%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.