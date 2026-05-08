Музеи Коломны проведут акцию «Ночь музеев» 16 мая

Музеи центра познавательного туризма «Коломенский посад» в Коломне подготовили программу к Всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдет 16 мая под темой «Родное». Гостей ждут лекции, экскурсии и специальные показы, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Тема акции в этом году — «Родное». Организаторы предлагают взглянуть на историю страны через частную жизнь, семейные истории и локальные традиции, а культурное наследие — через личный опыт и повседневные детали.

В музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» пройдет лекция-беседа «Белое, зеленое, красное… Пильняк в цвете» о творчестве Бориса Пильняка. О прозе писателя расскажут французская переводчица и исследователь Анн Кольдефи-Фокар и литературный переводчик Виталий Нуриев. Вход свободный по регистрации. Возрастное ограничение 12+.

В музее-лаборатории «Шелковая фабрика» представят программу «Фата канаватная. Финальные показы перед реставрацией». Посетители смогут увидеть 200-летнюю коломенскую фату перед отправкой на длительную реставрацию, узнать об истории экспоната, коллекции старинных тканей и технологиях ткачества. 6+.

Новая уличная экскурсия «Коломенские благотворители» от «Коломенского навигатора» познакомит с историей купеческой благотворительности XIX века. Часть средств от продажи билетов направят в фонд друзей Коломны. 12+.

В музее «Коломенская пастила» пройдет программа «Персидский марш» о визите шаха Насер ад-Дина в Коломну и влиянии восточных сладостей на местную пастилу. В музее «Калачная» состоится театрализованная экскурсия с чаепитием и дегустацией «Коломенский калач». 0+.

