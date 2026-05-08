В Подмосковье 90 младших воспитателей пройдут обучение по ОВЗ

Обучение для 90 младших воспитателей семейных центров стартует 12 мая в Подмосковье. В течение 260 академических часов специалисты повысят квалификацию по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Программа пройдет на базе Центра инноваций социальной сферы. Курс включает теоретическую подготовку, практические занятия и производственную практику. Слушатели изучат психологические аспекты работы, санитарно-гигиенические нормы, основы первой помощи, а также особенности ухода за детьми разного возраста, в том числе с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, РАС и тяжелыми множественными нарушениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.