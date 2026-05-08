Комтранс Петербурга отменил штрафы за сбои оплаты парковки 9 мая

Власти Петербурга не будут штрафовать водителей за неоплаченную парковку 9 мая
Власти Санкт-Петербурга не будут штрафовать водителей за неоплаченную парковку 9 мая при технических сбоях. Однако факт попытки оплаты нужно подтвердить, сообщает «Бриф24».
Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга отметила, что штрафы за парковку 9 мая выносить не будут, если платеж не прошел по техническим причинам.
В ведомстве уточнили, что инспекторы учтут объективную невозможность оплаты из-за сбоев сервисов. Однако водителям необходимо подтвердить попытку платежа — позвонить на горячую линию или предоставить скриншот с ошибкой операции.
Комтранс также рекомендовал заранее проверить наличие средств на парковочном счете, чтобы избежать проблем при оплате.
