Комтранс Петербурга отменил штрафы за сбои оплаты парковки 9 мая

сегодня в 18:12

Власти Петербурга не будут штрафовать водителей за неоплаченную парковку 9 мая

Власти Санкт-Петербурга не будут штрафовать водителей за неоплаченную парковку 9 мая при технических сбоях. Однако факт попытки оплаты нужно подтвердить, сообщает «Бриф24» .

Пресс-служба Комитета по транспорту Санкт-Петербурга отметила, что штрафы за парковку 9 мая выносить не будут, если платеж не прошел по техническим причинам.

В ведомстве уточнили, что инспекторы учтут объективную невозможность оплаты из-за сбоев сервисов. Однако водителям необходимо подтвердить попытку платежа — позвонить на горячую линию или предоставить скриншот с ошибкой операции.

Комтранс также рекомендовал заранее проверить наличие средств на парковочном счете, чтобы избежать проблем при оплате.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.