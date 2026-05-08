Черняховск получит статус столицы «Серебряного ожерелья»

Черняховск Калининградской области станет столицей проекта «Серебряное ожерелье России» в 2027 году. Решение приняли по итогам открытого голосования, сообщает «Бриф24» .

Новый статус позволит муниципалитету привлечь дополнительные средства на благоустройство и развитие восточной части региона. Об этом рассказали на официальном сайте полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе.

Отбор проходил в два этапа. Сначала эксперты оценивали исторические памятники, событийные мероприятия, туристическую инфраструктуру, а также показатели посещаемости. Затем города-финалисты защищали свои презентации перед рабочей группой проекта.

В финал вышли Олонец, Черняховск и Кириллов. По итогам голосования Кириллов станет столицей проекта в 2026 году, а Черняховск — в 2027-м.

Глава муниципалитета Виктор Вобликов ранее подчеркивал значимость развития туризма. В городе реализовали проект «Маршруты будущего», в рамках которого школьники разработали экскурсионные программы. Жюри рекомендовало воплотить все инициативы.

«Будущее нашего туризма — в надежных руках! Работаем дальше» — отметил Вобликов.

