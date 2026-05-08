Врачи Подмосковья рассказали, как правильно вводить прикорм ребенка

Специалисты НИКИ детства в Подмосковье напомнили родителям о правилах введения прикорма детям первого года жизни и назвали оптимальные сроки его начала. Рекомендации дала директор института Нисо Одинаева, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Введение прикорма — один из самых ответственных этапов в первый год жизни ребенка. По словам специалистов, оптимальный период для его начала — с четырех до шести месяцев, когда организм уже готов усваивать более сложную пищу, чем грудное молоко или смесь.

«Главная цель прикорма в самом начале — не накормить ребенка досыта, а плавно познакомить его иммунную и пищеварительную системы с новыми продуктами. Мы не заменяем грудное вскармливание, а дополняем его», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Начинать рекомендуется с монокомпонентных пюре. Детям, склонным к запорам или быстрому набору веса, подойдут овощи — кабачок, цветная капуста, брокколи. При недостаточном наборе веса лучше выбирать безглютеновые каши: гречневую, рисовую или кукурузную. Новый продукт вводят с половины чайной ложки утром, чтобы отследить возможную реакцию. При отсутствии негативных проявлений порцию постепенно увеличивают.

«Почки младенца еще не готовы к солевой нагрузке, а сахар формирует неправильные вкусовые привычки и может спровоцировать кариес. До года также запрещены цельное коровье и козье молоко, мед и соки», — рассказала Нисо Одинаева.

Она добавила, что готовность к прикорму можно определить по интересу ребенка к еде взрослых, умению держать голову и попыткам сидеть. Если малыш отказывается от продукта, его стоит предложить повторно через несколько дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.