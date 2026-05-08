В Подмосковье ко Дню Победы откроют 25 ярмарок

Тематические ярмарки, приуроченные ко Дню Победы, пройдут в предстоящие выходные в 19 муниципалитетах Подмосковья. Жители и гости региона смогут приобрести свежие продукты и посетить праздничные мероприятия, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Московской области в выходные организуют 25 тематических ярмарок. Торговые площадки откроются как в городах, так и в поселках, что позволит жителям посетить их рядом с домом и совместить покупки с участием в праздничных событиях.

Ярмарки пройдут, в частности, в Королеве на Станционной площади у дома 4, в Куровском Орехово-Зуевского городского округа на улице Вокзальной, дом 14/96, в Рошале муниципального образования Шатура в пешеходной зоне на улице Косякова, а также в поселке Монино городского округа Щелково вблизи улицы Железнодорожной.

Особое внимание организаторы уделят качеству и безопасности продукции. Специалисты государственной ветеринарной службы проведут проверки и необходимые лабораторные исследования продовольственных товаров. Подробная информация об адресах и графике работы размещена на портале «Мой АПК».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.