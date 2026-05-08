Подмосковье представило продукцию АПК на миссии в Индонезии

Подмосковная компания «Мираторг» приняла участие в международной деловой миссии «Сделано в России», которая прошла 7–8 мая в Джакарте. Регион представил мясную продукцию в рамках объединенной экспозиции отечественных производителей агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Международную деловую миссию организовал Российский экспортный центр. В ней участвовали 14 российских компаний, представивших мясо, подсолнечное масло, шоколад, зерновые культуры, муку, пастилу, а также биологические удобрения и средства защиты растений.

Подмосковье на площадке представила компания «Мираторг» — один из крупнейших производителей мясной продукции. Предприятие обеспечивает стандарты качества и стабильные экспортные поставки.

Индонезию рассматривают как один из наиболее перспективных рынков для российского агроэкспорта в Юго-Восточной Азии. В рамках миссии участники провели целевые переговоры с потенциальными зарубежными покупателями. В настоящее время продукция АПК Подмосковья поставляется более чем в 80 стран, а участие в международных мероприятиях позволяет расширять географию экспорта и укреплять сотрудничество с иностранными партнерами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья работают 3 очень крупных контейнерных терминала, которые называют сухими портами. Они очень важны для ориентированного на экспорт бизнеса.

«У нас 3 самых больших сухих порта. Это контейнерные терминалы, которые имеют большую возможность и еще больший потенциал хотят развить, чтобы отправлять на экспорт все то, что представляет интерес в Китае и в других странах», — сказал Воробьев.