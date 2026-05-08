Политолог заявил, что Зеленский не боится удара по Киеву

Политолог Армен Гаспарян заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в мире и сознательно идет на эскалацию конфликта. По его мнению, возможный удар по центру принятия решений в Киеве его не пугает, сообщает Крымское информационное агентство .

«Первое очевидное — затягивание войны. Он же уже обозначал свою позицию по Донбассу, она у него не претерпевает изменений. Соответственно, на мир он не готов, значит, ему остается война. Война через эскалацию. Попутные потери… Ну допустим, удар России по центрам принятия решений его не страшит, он там не бывает. Картинку с руинами будут использовать по максимуму в средствах массовой информации. Мы это многократно проходили. Второй важный для него аспект — это качать ситуацию внутри страны, потому что общество недовольно тем, что Украина еще не получила возмездие. А Запад делает ставку на то, что рано или поздно какой-нибудь майдан, неважно абсолютно под каким флагом, они смогут организовать. И Зеленский на него работает. Я даже могу на своем опыте сказать, что число гневных комментариев на то, что, почему Банковая до сих пор существует, почему там не котлован, за последние две недели выросло достаточно серьезно. Этому есть объяснение. Ну, потому что никогда еще 9 мая у нас вот в такой обстановке, как нынче, не проходило. В британских спецслужбах работают серьезные люди, они это все фиксируют и учитывают. А Зеленский лишь исполнитель. Он пешка», — сказал политолог.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в случае попыток сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Москве Вооруженные силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. Ведомство предупредило гражданское население и сотрудников иностранных дипмиссий о необходимости покинуть город.

