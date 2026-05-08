В Лобне 12 мая откроется 30-й фестиваль «Русская классика»

Международный театральный фестиваль «Русская классика. Лобня» откроется 12 мая на сцене театра «Камерная сцена» в Подмосковье. В этом году проекту исполняется 30 лет, в программе — выступления зарубежных и российских коллективов, а также творческая встреча с Кареном Шахназаровым, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Юбилейный XXX фестиваль соберет театральные коллективы из Вьетнама, Сербии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Беларуси и других стран. Российскую театральную школу представят труппы из Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Брянска, Владимира и Смоленска. Проект остается визитной карточкой Лобни и значимым событием культурной жизни региона.

Программа включает два блока. С 12 по 17 мая пройдет молодежная часть с участием школьных, народных и любительских коллективов, подготовивших большую программу для детей. С 20 по 29 мая зрители увидят постановки профессиональных театров в рамках основного блока.

Особенностью этого года станут три интерпретации пьесы Антона Чехова «Чайка» в постановках театров из Ирана, Вьетнама и Сербии. Также запланирована творческая встреча с народным артистом Российской Федерации, генеральным директором и председателем правления киноконцерна «Мосфильм» Кареном Шахназаровым.

Закрытие фестиваля состоится 1 июня и пройдет в формате праздничного костюмированного шествия в Центральном парке культуры и отдыха Лобни. Подробная афиша размещена на сайте театра «Камерная сцена». Мероприятия рассчитаны на аудиторию 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.