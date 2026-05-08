Глава РПЛ Алаев заявил о готовности России принять Евро-2036

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев заявил, что Россия готова подать заявку на проведение чемпионата Европы по футболу 2036 года, сообщает Metaratings.ru .

По его словам, инфраструктура позволяет принять турнир такого уровня.

«Конечно, мы готовы. Я буду двумя руками „за“, чтобы подать заявку. Голосовать будет исполком, я поддержу это. Может быть, это даже моя мечта», — заявил Алаев.

Он отметил, что Россия уже не раз подтверждала способность проводить крупные международные соревнования и располагает необходимыми стадионами.

Страна-хозяйка чемпионата Европы 2036 года пока не определена. В 2028 году турнир примут Великобритания и Ирландия, а в 2032-м — Италия и Турция.

