Мошенники похитили свыше 120 млн рублей у жителей Подмосковья в апреле

Жители Подмосковья в апреле лишились более 124 млн рублей из-за телефонных и онлайн-мошенников. Злоумышленники представлялись сотрудниками силовых структур и инвестиционных компаний, убеждая жертв передавать деньги и ценности, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Самый крупный случай произошел в Дедовске. Подростку позвонили неизвестные и, угрожая уголовным преследованием, заставили открыть сейф и передать курьеру семейные драгоценности стоимостью около 60 млн рублей. Мать несовершеннолетнего обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело.

В Химках пенсионерка передала мошенникам более 23,5 млн рублей. Ей звонили люди, представлявшиеся «сотрудниками» ФСБ и Росфинмониторинга, и под предлогом защиты средств убедили снять деньги со счетов и отдать их неизвестному.

Жительница Люберец перевела 15 482 000 рублей якобы для инвестиций. На протяжении нескольких месяцев ей звонили «сотрудники» инвестиционной компании и убеждали вложить средства для заработка на бирже. Девушка перечисляла деньги на указанные счета, считая, что инвестирует.

Предприниматель из Подольска лишился 13,4 млн рублей после звонков от лжесотрудников полиции. Под предлогом проверки и защиты средств его убедили перевести накопления на «безопасные счета».

В Ногинске мошенники выманили у местной жительницы 12 132 332 рубля. Неизвестные представлялись трейдерами и в течение нескольких дней убеждали ее вложить деньги в выгодные проекты, после чего она передала крупную сумму лично в руки курьеру.

В ведомстве напомнили, что злоумышленники продолжают использовать как новые схемы, так и старые методы давления. При подозрительных звонках рекомендуется немедленно прекратить разговор и обратиться в полицию.