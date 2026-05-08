Коммунальщики Подмосковья ремонтируют дворы после зимы

Коммунальные службы Подмосковья с наступлением устойчивого тепла перешли к активному ремонту дворовой инфраструктуры. Уже более месяца управляющие организации и МБУ ежедневно проводят обходы и устраняют последствия зимы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты планомерно обходят территории в муниципалитетах региона и выполняют текущий ремонт. Зимний период становится серьезным испытанием для материалов, поэтому особое внимание уделяют входным группам и перилам — рабочие устраняют следы коррозии и обновляют покрасочное покрытие.

Также сотрудники приводят в порядок цоколи и элементы фасадов. Нижние части зданий сильнее всего подвержены воздействию влаги и реагентов, поэтому специалисты восстанавливают защитный слой, чтобы предотвратить разрушение фундамента и стен. Параллельно идет ремонт и покраска уличной мебели — лавочек и урн во дворах.

Весенне-летний сезон продолжается, ежедневные обходы и плановые работы не прекращаются. Основная задача служб — сохранить общедомовое имущество и элементы дворовой инфраструктуры в исправном состоянии. По вопросам содержания территорий жители могут обращаться в свои управляющие организации или в территориальные отделы профильного министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.