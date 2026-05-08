Максим Федотов покинет «Нефтехимик» 31 мая 2026 года

Защитник Максим Федотов уйдет из «Нефтехимика» по окончании контракта 31 мая 2026 года и станет свободным агентом, сообщает Metaratings.ru .

24-летний Федотов продолжит карьеру в новом клубе после завершения соглашения с «Нефтехимиком». По данным издания, на защитника претендуют СКА, ЦСКА, московское «Динамо» и «Шанхай».

Федотов родился в Саратове и является воспитанником «Торпедо». В Континентальной хоккейной лиге он также выступал за СКА и «Сочи».

В сезоне-2025/26 защитник провел 54 матча в регулярном чемпионате и плей-офф FONBET КХЛ. На его счету 24 очка (4 шайбы и 20 передач) при показателе полезности «-6».

