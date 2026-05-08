Коммунальщики Московского военного округа завершают перевод техники на летний режим работы

Специалисты жилищно-коммунальных служб филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) завершают перевод техники на летний режим работы. В рамках этих мероприятий осуществляется оптимизация организации эксплуатации и технической подготовки водителей, гаражей и внутреннего обслуживания, сообщает пресс-служба филиала.

«В связи с установившейся положительной среднесуточной температурой воздуха большая часть парка (свыше 300 единиц) коммунальной техники филиала переведена на весенне-летний режим содержания. Качественная организация перевода автомобильной и специальной техники обеспечит рост производственных показателей и успешное выполнение стоящих на летний период задач», - отметил начальник транспортного участка филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) Николай Чувилкин.

В рамках сезонного обслуживания техники проверяются все узлы и агрегаты машин, производится промывка и замена фильтров, масел, ремонт и обслуживание аккумуляторных батарей, проверяется работоспособность рулевого управления, тормозной системы и электрооборудования, также проводится устранение выявленных в ходе обслуживания неисправностей. Особое внимание уделяется соблюдению требованиям безопасности при работе на технике и обращении с ядовитыми техническими жидкостями.

Всего специалистам жилищно-коммунальных служб Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по МВО) необходимо перевести более 500единиц различной техники (автомобильной, коммунальной и др.). Завершить мероприятия планируется до 24 мая 2026 года.

