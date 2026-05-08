Рубио: усилия США по урегулированию конфликта на Украине «зашли в тупик»

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о возникшем «тупике» в урегулировании украинского конфликта. Белый дом не хочет тратить энергию на процесс, который «не продвигается», сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

Во время встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони Рубио сказал, что Вашингтон пытался играть роль посредника, но «это не привело к плодотворному результату». США «зашли в тупик» в этом вопросе.

Однако Штаты все еще готовы помогать в урегулировании, если увидят возможность, которая приблизила бы обе стороны к мирному соглашению,

«Мы все еще готовы играть эту роль (посредника — ред.), если она может быть результативной», — заявил он.

Вашингтон считает, что конфликт между Украиной и Россией — это «трагедия». По его словам, обе стороны платят за него «высокую цену».

