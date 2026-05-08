6 ракет большой дальности «Нептун» сбили вне зоны СВО с начала перемирия
С 0 часов пятницы российские подразделения ПВО вне зоны проведения спецоперации сбили 396 средств воздушного нападения ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.
Среди них были 390 дронов самолетного типа и 6 управляемых ракет большой дальности «Нептун».
ВС РФ зеркально реагировали на нарушения противником перемирия. Российские военные наносили ответные удары по огневым позициям с помощью РСЗО, артиллерии и минометов. Были поражены пункты управления и места запуска БПЛА.
Этой ночью началось перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Оно продлится до 10 мая.
