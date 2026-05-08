Началось перемирие, объявленное президентом России в честь Дня Победы

00:26

Перемирие продлится с 00:00 8 мая до 10 мая.

В данный период российская армия полностью прекратит боевые действия в зоне СВО. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием большой дальности, дронами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины.

Москва призвала Украину последовать этому примеру. В случае нарушения ВСУ перемирия российская армия даст адекватный ответ.

Если киевская сторона решит сорвать празднование Дня Победы, ударив по Москве, ВС РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. Минобороны РФ предупредило граждан и сотрудников иностранных дипмиссий своевременно покинуть город.

