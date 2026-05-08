Сальдо: Херсонская область готова к провокациям со стороны Украины в День Победы

Херсонская область готова к возможным провокациям со стороны Киева в День Победы, несмотря на объявленное с российской стороны перемирие 8–9 мая, заявил губернатор Владимир Сальдо, сообщает ТАСС .

«Если говорить о том, как мы будем проводить этот день, то мы все равно будем готовы к любого рода провокациям. И, знаете, я думаю, что они будут, потому что верить киевскому режиму нельзя. Он говорит одно, а делает другое», — сказал Сальдо.

При этом он призвал жителей соблюдать осторожность при посещении мемориалов участникам Великой Отечественной войны и акций памяти.

Сальдо отметил, что вооруженные силы и средства противовоздушной обороны будут усиленно нести службу.

Перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, продлится с 00:00 8 мая до 10 мая.

