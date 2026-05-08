«Аэрофлот» отменяет рейсы из-за закрытия аэропортов юга России

Из-за приостановки работы аэропортов на юге России «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов. Часть была перенесена, а часть — отменена, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Некоторые рейсы отправили на запасные аэродромы. Полеты по международным направлениям из аэропортов других регионов страны выполняются, но может вырасти время продолжительности ряда маршрутов.

Пассажиров попросили перед выездом в аэропорт проверять статус вылета на онлайн-табло. Еще это можно сделать в разделе «Управление бронированием» на сайте авиакомпании.

Если рейс отменен, то приезжать в аэропорт не нужно.

