«Аэрофлот» отменяет рейсы из-за закрытия аэропортов юга России
Из-за приостановки работы аэропортов на юге России «Аэрофлот» скорректировал расписание рейсов. Часть была перенесена, а часть — отменена, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
Некоторые рейсы отправили на запасные аэродромы. Полеты по международным направлениям из аэропортов других регионов страны выполняются, но может вырасти время продолжительности ряда маршрутов.
Пассажиров попросили перед выездом в аэропорт проверять статус вылета на онлайн-табло. Еще это можно сделать в разделе «Управление бронированием» на сайте авиакомпании.
Если рейс отменен, то приезжать в аэропорт не нужно.
