Dai Dai: Шакира представила гимн для ЧМ-2026

Премьера композиции состоялась 7 мая на стадионе в Рио-де-Жанейро. Dai Dai станет музыкальным символом самого масштабного чемпионата мира в истории футбола.

Часть клипа и фрагмент трека артистка опубликовала на странице в соцсети X. Песню она записала вместе с нигерийским обладателем премии «Грэмми» Burna Boy.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые турнир примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. В нем выступят 48 национальных сборных, что станет рекордом для мундиаля.

