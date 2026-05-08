Пенсионер упал под поезд на станции Яуза в Москве
ЧП произошло на станции Яуза на Ярославском направлении. Пожилой мужчина попал под поезд «Москва-Ярославская — Пушкино», сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».
Инцидент произошел около 9 утра. Чтобы достать пенсионера из-под вагона, вызвали скорую помощь и сотрудников МЧС.
Локомотивная бригада и охранники самостоятельно справились с задачей. Они достали мужчину до приезда экстренных служб и передали его спасателям.
Все это время поезда объезжали участок по второму пути от Москвы до Лосиноостровской.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.