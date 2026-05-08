Девушка обвинила студента-иранца в изнасиловании и отравлении

Россиянка Дарья (имя изменено) в своем блоге обвинила студента-иранца в изнасиловании и отравлении, а вуз в том, что он покрывает ситуацию.

По словам девушки, она осталась без попечения родителей, но у нее есть сестра.

Дарья рассказала, что в 2025 году иранец, который живет в студенческом общежитии, отравил и изнасиловал ее. В итоге девушка попала в больницу, где ей начали давать лекарства, от которых появились галлюцинации, тогда ее отправили на лечение в психиатрическую клинику, а в медкарте появился диагноз — шизофрения.

Как добавила пострадавшая, когда она лежала в реанимации, то пришел проректор вуза, где она учится, и сказал, что девушка участвовала в драке и пострадала, эти данные попали в ее дело, которое ведет следователь. Позднее она рассказала врачам правду, но медики ничего не могут сделать.

Девушка уточнила, что за молчание ей обещали возможность спокойно вернуться на учебу, но она не хочет молчать о произошедшем и просит огласки.

