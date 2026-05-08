Профилактическая акция «Уступи дорогу поездам» стартовала на МЖД

На Московской железной дороге в течение всего мая будет проходить акция «Уступи дорогу поездам!». Она проводится в преддверие летних школьных каникул и направлена на формирование у детей и подростков культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики травматизма и предупреждения занятий зацепингом и руфингом, сообщает пресс-служба МЖД.

В ходе акции детям и подросткам напомнят правила безопасности на объектах железной дороги. Запланированы открытые уроки в школах и учреждениях профессионального образования, экскурсии на железнодорожные предприятия, демонстрация профилактических видеороликов, проведение образовательных мероприятий, в том числе викторин, квестов, творческих конкурсов.

В местах несанкционированного прохода граждан через железнодорожные пути сотрудники МЖД во всех регионах совместно с транспортной полицией организуют рейды, разъяснительные беседы об опасности и рисках несоблюдения правил нахождения в зоне движения поездов. За 4 месяца 2026 года на Московской железной дороге произошло 17 случаев травмирования детей и подростков. Это на три больше, чем за тот же период прошлого года.

Московская железная дорога напоминает, что переходить пути можно только в специально оборудованных местах, при нахождении на объектах ж/д транспорта необходимо снять наушники, не пользоваться электронными устройствами.

