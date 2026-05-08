Креветка-богомол атаковала российского туриста в Таиланде

Мужчина из Екатеринбурга отправился в отпуск на Симиланские острова. Но отдых был испорчен: при прыжке в воду с катера россиянина атаковала креветка-богомол.

В случае опасности эти ракообразные могут разгоняться до скорости около 90 км/ч и атаковать потенциального противника с помощью своих передних конечностей-дубинок. Сила удара сравнима с выстрелом из огнестрельного оружия, что позволяет креветкам-богомолам разбивать раковины моллюсков, панцири крабов и даже стекло аквариумов.

Турист чудом избежал перелома, однако впереди мужчину ждет длительный период реабилитации.

