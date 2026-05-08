Россиянин женился на индонезийке, а потом бросил ее с ребенком без документов

Индонезийка рассказала в соцсети, что вышла замуж за россиянина, который бросил ее с ребенком и забрал документы. При этом брак расторгнут не был.

Она опубликовала в Сети фото мужчины, сказала, что это ее муж, который сбежал с другой женщиной и живет на Бали. Последнее их известное место жительства — Амед.

Она попросили дать ей знать, если кто-то их увидит.

Женщина пояснила, что ей нужно вернуть семейную карту, свидетельство о браке и свидетельство о рождении ребенка. Остальные документы она готова отдать мужу.

Этот пост комментируют как индонезийки, так и русские девушки, они призывают помочь пострадавшей и найти негодяя.

