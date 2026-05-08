«Ничего не помню»: москвич похвастался стрижкой и попал в полицию

сегодня в 12:54

Москвич решил похвастаться новой стрижкой перед другом и его женой. Мужчины начали выпивать, празднуя обновленный образ, однако застолье не понравилось супруге товарища — женщина вызвала полицию, и гостя задержали, сообщает «Осторожно, Москва» .

На заседании в суде задержанный заявил, что не помнит своего задержания, но допустил, что ругался на полицейских за сделанные замечания. Мужчина признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа. Сумма, которую придется заплатить нарушителю порядка, не уточняется.

Мужчина работает водителем в компании по вывозу мусора ГК «СЭТ». Он окончил колледж, не женат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.