«Ничего не помню»: москвич похвастался стрижкой и попал в полицию
Москвичка сдала полиции друга мужа, который пришел похвастаться стрижкой
Фото - © Медиасток.рф
Москвич решил похвастаться новой стрижкой перед другом и его женой. Мужчины начали выпивать, празднуя обновленный образ, однако застолье не понравилось супруге товарища — женщина вызвала полицию, и гостя задержали, сообщает «Осторожно, Москва».
На заседании в суде задержанный заявил, что не помнит своего задержания, но допустил, что ругался на полицейских за сделанные замечания. Мужчина признал свою вину.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа. Сумма, которую придется заплатить нарушителю порядка, не уточняется.
Мужчина работает водителем в компании по вывозу мусора ГК «СЭТ». Он окончил колледж, не женат.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.