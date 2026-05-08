Лукашенко прибыл в Москву для участия в мероприятиях в День Победы

Самолет президента Белоруссии Александра Лукашенко приземлился в аэропорту Внуково. Государственный лидер прибыл в Москву с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Пул первого».

На опубликованных в Сети кадрах показано, как Лукашенко торжественно встречают в аэропорту. Затем президент садится в автомобиль и уезжает в сопровождении кортежа.

Белорусского лидера пригласил президент России Владимир Путин. Лукашенко вместе с другими зарубежными гостями примет участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня Победы.

На Красной площади в Москве состоится традиционный парад. После пройдет церемония возложения цветов в Могиле Неизвестного Солдата.

