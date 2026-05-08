С Боней произошло новое несчастье: на нее упал ковер и задел больную ногу

Виктория Боня вновь получила травму. В этот раз она пострадала из-за упавшего на нее ковра.

По словам звезды, на нее рухнул целый рулон. Он приземлился прямо на ногу, которую Боня повредила две недели назад. Конечность еще не зажила, а падение ковра только усугубило ситуацию.

Боня показала в соцсетях, как выходит из дома, опираясь на трость. Звезда поехала в медучреждение, чтобы сделать снимок связок. В пятницу решится, сможет ли блогерша отправиться на очередную горную вершину.

В кадре вместе с Боней запечетлена еще одна девушка. Она посчитала, что падение ковра — это знак, на который блогерше следовало бы обратить внимание.

«Ковер упал — это знак. В следующий раз гардина упадет на твою ногу», — заявила девушка Боне.

Ранее блогерша получила серьезную травму накануне запланированного восхождения. Боня показала огромную шишку на ноге и написала, что теперь конечность «выглядит очень страшно и пугающе».

