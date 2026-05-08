«Я говорю с лидерами 27 стран ЕС, чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и выявить, что нам фактически необходимо обсудить с Россией, когда для этого настанет подходящий момент», — заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

Он добавил, что у переговоров Евросоюза с российским лидером есть потенциал для развития. Глава киевского режима Владимир Зеленский поддерживает евроблок в данном направлении.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе открыто звучат призывы повторить опыт Адольфа Гитлера и готовится очередное нападение на Россию.

