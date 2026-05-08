В Подмосковье изменят расписание поездов МЦД-2 9–12 мая

Движение пригородных поездов на МЦД-2, а также Курском и Рижском направлениях изменится с 9 по 12 мая из-за капитального ремонта второго пути на участке Павшино — Тушинская. Корректировки затронут интервалы и маршруты следования составов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 1:00 9 мая до 1:00 12 мая будет закрыт участок второго главного пути от Пенягино до Тушинской в сторону Подольска. Поезда на этом отрезке будут курсировать в реверсивном режиме.

На Рижском направлении интервалы движения на участке от Курского вокзала до Нахабино частично увеличатся до 1 часа 40 минут. Часть поездов со стороны Нахабино проследует только до Тушинской и обратно. Некоторые поезда дальнего пригорода будут курсировать лишь до Нахабино.

На Курском направлении интервалы движения частично возрастут до 30–40 минут. Часть составов будет следовать только до Курского вокзала и станции Царицыно.

В министерстве уточнили, что изменения вводятся по информации АО «Центральная ППК» и связаны с проведением капитального ремонта инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.