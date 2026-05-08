Жители Подмосковья подали 400 заявок на вселение в соцжилье

Около 400 заявлений на получение согласия на вселение в социальное жилье или обмен жилого помещения подали жители Подмосковья с начала 2026 года через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Онлайн-услуга «Получение согласия на вселение» доступна нанимателям жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. Она необходима тем, кто планирует зарегистрировать в квартире родственников, не являющихся супругами, детьми или родителями заявителя.

Также в рамках сервиса можно оформить согласие на обмен жилья, предоставленного по договору социального найма. Подать заявление можно в электронном виде на региональном портале госуслуг.

Услуга предоставляется бесплатно. В случае положительного решения заявителю выдают разрешение на вселение, на основании которого можно оформить регистрацию по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.