Мосгорсуд отменил решение о запрете сайта «ЯПлакалъ»

Ранее Чертановский районный суд Москвы по требованию районной прокуратуры заблокировал три развлекательных ресурса, в том числе портал «ЯПлакалъ». По данным правоохранителей, на сайтах были опубликованы материалы с унижающими и дискриминационными высказываниями.

Однако после этого решения портал «ЯПлакалъ» так и не был внесен в специализированный реестр. В Роскомнадзоре отметили, что суд не указал конкретные материалы, которые признаются запрещенными. Ведомство направило запрос в суд для уточнения ситуации.

8 мая Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу РКН и апелляционное представление первого заместителя прокурора города Москвы на решение Чертановского районного суда. В итоге оно было отменено. Чертановскому межрайонному прокурору в удовлетворении исковых требований было отказано.

