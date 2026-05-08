Мосгорсуд отменил решение о запрете сайта «ЯПлакалъ»
Московский городской суд отменил решение первой инстанции о запрете информации сайта «ЯПлакалъ» к распространению в РФ, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее Чертановский районный суд Москвы по требованию районной прокуратуры заблокировал три развлекательных ресурса, в том числе портал «ЯПлакалъ». По данным правоохранителей, на сайтах были опубликованы материалы с унижающими и дискриминационными высказываниями.
Однако после этого решения портал «ЯПлакалъ» так и не был внесен в специализированный реестр. В Роскомнадзоре отметили, что суд не указал конкретные материалы, которые признаются запрещенными. Ведомство направило запрос в суд для уточнения ситуации.
8 мая Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу РКН и апелляционное представление первого заместителя прокурора города Москвы на решение Чертановского районного суда. В итоге оно было отменено. Чертановскому межрайонному прокурору в удовлетворении исковых требований было отказано.
