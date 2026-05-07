Сайта «ЯПлакалъ» нет в реестре запрещенных. РКН объяснил причину

Один из старейших развлекательных порталов России — «ЯПлакалъ» — пока что не внесен в реестр запрещенных, так как суд в решении не указал конкретные материалы, которые признаются запрещенными. Об этом заявили в Роскомнадзоре, сообщает ТАСС .

Накануне Чертановский районный суд Москвы вынес решение о блокировке ресурса. По данным правоохранителей, на портале были опубликованы материалы, унижающие человеческое достоинство и оскорбляющие людей по национальному или расовому признаку.

Решение суда поступило в РКН. В нем говорится, что запрещенной признана информация, содержащая материалы с унижающими и дискриминационными высказываниями и размещенная, в том числе, на главной странице портала. Однако в документе не указаны конкретные материалы, которые признаются запрещенными.

Из-за этого Роскомнадзор пока что не добавил портал «ЯПлакалъ» в специализированный реестр. Ведомство направит в суд запрос для уточнения конкретных страниц с запрещенной информацией».

