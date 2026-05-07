Психолог Таранова рассказала, как снизить стресс перед ЕГЭ

Детский психолог Ирина Таранова заявила, что готовиться к ЕГЭ нужно не только по предметам, но и психологически. Снизить риск срывов помогает работа со стрессом за полгода-год до экзаменов, сообщает Общественная Служба Новостей .

Кампания ЕГЭ стартует 1 июня. По словам специалиста, одиннадцатиклассники находятся в напряжении весь учебный год, а период экзаменов становится «точкой-максимум стресса».

«Стоит обратить внимание, что подростки находятся в стрессе не только в экзаменационной период, но и на протяжении всего учебного года. Это целый год подготовки, целый год нагнетания и давления со стороны учителей и родителей. Школьники также обсуждают экзамены между собой, тем самым увеличивая и разгоняя тревогу и беспокойство. В таком состоянии они пребывают весь одиннадцатый класс. А период, когда они сдают ЕГЭ — это точка-максимум стресса», — говорит собеседница издания.

Продолжительный стресс, отметила Таранова, нарушает сон и аппетит, вызывает перепады настроения, психосоматические реакции и может привести к депрессии.

«Что с этим делать? Нужно к этому готовиться заранее — и к ЕГЭ, и к стрессу», — подчеркнула психолог.

Она рекомендовала посещать специалиста с начала учебного года, чтобы выработать индивидуальные стратегии и четкий алгоритм действий в период сильного напряжения. По ее словам, универсального метода не существует, а за месяц до экзамена начинать такую работу уже поздно.

Родителям эксперт советует снижать значимость неудачи и обсуждать альтернативы — повторную сдачу или выбор другого направления. Также стоит прямо спросить подростка, какая поддержка ему нужна.

