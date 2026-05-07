МИД Германии предложил ЕС отказаться от права вето

Политологи предупредили о риске распада и федерализации ЕС

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль предложил Евросоюзу перейти от принципа единогласия к квалифицированному большинству. Эксперты считают, что такая реформа может изменить саму модель ЕС, сообщает Общественное Телевидение России .

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Евросоюзу следует отказаться от права вето и принимать решения квалифицированным большинством. По его мнению, это позволит избежать блокировок со стороны отдельных стран и ускорит внешнеполитические решения.

«Мое предложение означает, что государства, которые не хотят или не могут последовать нашему примеру… не будут препятствовать тем, кто берет на себя инициативу… Важно, чтобы мы придерживались прагматичного подхода, даже если не все 27 государств — членов могут дать стопроцентное согласие», — процитировало министра РИА «Новости».

Ранее аналогичные идеи высказывали глава Евродипломатии Кая Каллас и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Они предлагали расширить применение квалифицированного большинства в вопросах внешней политики и безопасности.

Политолог Алексей Мухин заявил, что инициатива может изменить баланс сил в ЕС.

«Налицо попытка захвата власти. Надо просто учитывать», — сказал эксперт.

По его мнению, отказ от единогласия превратит союз в «другую организацию» и усилит влияние Германии.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов отметил, что право вето остается для стран ключевым инструментом суверенитета.

«Это тот шаг, который может уничтожить ЕС», — отмечал специалист.

