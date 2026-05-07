Кардиолог Орлов заявил, что гены влияют на жизнь лишь на 20%

Кардиолог Александр Орлов заявил, что продолжительность жизни лишь на 20% зависит от наследственности, а решающую роль играют образ жизни и среда, сообщает RuNews24.ru .

Кардиолог, кандидат медицинских наук Александр Орлов не согласился с распространенным мнением о том, что долголетие полностью определяется генами. По его словам, наследственность задает лишь часть сценария, тогда как основное влияние оказывает образ жизни.

«Эпигенетика говорит нам: генетика определяет нас примерно на 20%, всё остальное — образ жизни, среда, терапия. Тот, кому в генетической лотерее не повезло, всё равно имеет реальный шанс дожить до ста лет. И наоборот: тот, кому повезло, может растерять этот запас прочности по дороге», — рассказал Орлов.

Врач привел пример Жанны Кальман, прожившей 122 года. При этом ни один из 68 ее родственников не дожил до ста лет, что, по его словам, подтверждает: рекорд стал результатом уникального сочетания факторов, а не только наследственности.

Орлов отметил, что единой теории старения не существует из-за сложности биологических процессов. Наиболее убедительной концепцией он назвал инфламейджинг — хроническое скрытое воспаление, вызванное накоплением поврежденных клеток. Именно на этот механизм, по мнению специалиста, можно влиять через образ жизни.

Врач добавил, что в ближайшие 10–15 лет наука сможет точнее определять индивидуальные генетические риски и формировать персональные протоколы долголетия. Пока же, подчеркнул он, ответственность за здоровье во многом лежит на самом человеке.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.