Гастроэнтеролог Белоусов объяснил, как есть шашлык без вреда

Кандидат медицинских наук Евгений Белоусов предупредил, что жареное мясо может серьезно нагружать желудочно-кишечный тракт. Чтобы снизить риски, врач советует выбирать телятину, индейку или нежирную баранину. Свинина и жирная баранина усиливают нагрузку на печень и поджелудочную. Подгоревшие участки нужно срезать: канцерогены и грубая корочка травмируют слизистую. Мясо должно быть равномерно прожарено, без угля на поверхности.

Эксперт также рекомендует отказаться от кетчупа, майонеза, острой горчицы и хрена. Вместо них подойдут зелень и печеные овощи. Из напитков лучше исключить газировку и пиво. Предпочтение стоит отдать негазированной минеральной воде или сухому вину объемом до 150 миллилитров.

«Правило 4: Маринуйте с умом, а не «для уксусного эффекта». Уксус — враг слизистой. Он не размягчает мясо так, как кажется, но гарантированно раздражает пищевод и желудок. Используйте кефир, гранатовый сок, киви или сухое вино: они работают мягче, за счет натуральных ферментов и кислот. Добавляйте специи умеренно: розмарин, душистый перец, лавровый лист подчеркивают вкус, не перегружая рецепторы. Лук в маринаде допустим, но не жарьте его до углей — горелый лук токсичен для печени», — подчеркнул специалист.

При гастрите, холецистите или панкреатите врач советует ограничиться 100 граммами шашлыка и не игнорировать резкую боль, тошноту или рвоту — в таких случаях необходимо обратиться к врачу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.