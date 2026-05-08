Лавров: в Европе призывают повторить опыт Гитлера и готовят нападение на Россию

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Европе открыто звучат призывы повторить опыт Адольфа Гитлера и готовится очередное нападение на Россию, сообщает РИА Новости .

«В Европе многие, не стесняясь, призывают к тому, чтобы повторить опыт Гитлера и его приспешников, и готовят очередное нападение на нашу страну», — сказал Лавров в ходе торжественной церемонии возложения венков в здании МИД России.

Глава российской дипломатии добавил, что европейские лидеры ставят открыто декларируемую цель — нанести России стратегическое поражение.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему заинтересована в возобновлении переговоров с Украиной на прежних пониманиях, достигнутых Москвой и Вашингтоном.

