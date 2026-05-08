Видео: утка Крякуша и белый медведь Терпей завели дружбу в зоопарке Москвы
Утка Крякуша и белый медведь Терпей подружились в Московском зоопарке
0:18
В Московском зоопарке утка, которую зоологи прозвали Крякуша за громкое кряканье, подружилась с белым медведем Терпеем, сообщает пресс-служба зоосада.
Впервые Крякуша прилетела к Терпею в прошлое воскресенье. Зоологи несколько раз ловили незваную гостью и уносили на пруд, однако утка все равно упорно возвращалась к белому медведю.
Обычно Терпей не терпит такое соседство и прогоняет пернатых, но с Крякушей они уже почти неделю «душа в душу».
«Чудеса, да и только. Интересно, сколько это еще продлится», — говорится в сообщении.
Ранее редчайший малыш трубкозуба родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо». Пока у малыша отсутствуют ярко выраженные внешние признаки пола.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.