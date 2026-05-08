В Сети одна эротика: россиянкам хотят запретить показывать фото в купальниках

Глава ФПБК Бородин обратится в РКН для запрета фото в купальниках в Сети

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил запретить фотографии в купальниках в качестве аватаров в соцсетях и ввести крупные штрафы за такие публикации, сообщает «Абзац» .

Виталий Бородин заявил, что действующие меры контроля интернет-контента недостаточны и требуют ужесточения. Он намерен направить соответствующее обращение в Роскомнадзор.

«Я считаю, что надо делать определенный регулятор, потому что сегодня как не зайди в интернет или любую социальную сеть, там практически одна эротика. Патриотического контента осталось очень мало, поэтому нужны реальные штрафы. Для первого раза штраф должен стоить 2 млн рублей, для второго раза — 10 млн рублей. Иначе люди не будут бояться», — заявил Бородин в беседе с «Абзацем».

Глава ФПБК предложил внести поправки, которые позволят блокировать публикации в купальниках и налагать крупные штрафы на нарушителей. По его мнению, такие меры необходимы для защиты молодежи.

«Нам нужен патриотический контент, нужна здоровая молодежь, потому что все это действует на молодое поколение, на психику. Потом в интернете появляются извращенцы разного характера, начинают этот контент мониторить, а потом мы видим какие-то летальные исходы. Надо давать возможность, чтобы на это смотрели наши дети, подрастающие поколения, и, соответственно, контролировать. Вот я считаю, что вот так вот», — подчеркнул глава ФПБК.

Ранее Бородин также предлагал полностью запретить электросамокаты в России после предотвращенной попытки покушения в Москве с использованием заминированного электроскутера.

