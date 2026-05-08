«Комсомольская правда» выпустит репринт номера от 10 мая 1945 года

«Комсомольская правда» (kp.ru) ко Дню Победы вложит в выпуск от 8 мая репринт исторического номера от 10 мая 1945 года и георгиевскую ленту.

8 мая в ежедневном выпуске «Комсомольской правды» опубликуют исторический репринт номера от 10 мая 1945 года — газету, вышедшую после окончания Великой Отечественной войны и первого Дня Победы. Сегодня этот выпуск сохранился в архивах и библиотеках, однако теперь он станет доступен читателям в обновленном формате.

Подарки можно будет получить во всех местах продажи прессы в Москве и Московской области. Репринт и георгиевскую ленту также передадут постоянным подписчикам издания.

В годы Великой Отечественной войны на фронтах работали 38 выездных редакций «Комсомольской правды». Военными корреспондентами стали Аркадий Гайдар, Михаил Розенфельд, Лилия Карастоянова и другие журналисты. 16 сотрудников погибли при исполнении служебного долга.

Газета публиковала письма с фронта и на фронт, организовала акцию «Посылки на войну», первой рассказала о подвиге Зои Космодемьянской и подпольной организации «Молодая гвардия». В 1945 году издание наградили орденом Отечественной войны I степени, а в 1950 году — орденом Трудового Красного Знамени.

