Вымогал деньги: неадекват избил женщину в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону мужчина напал на женщину и избил ее за якобы поцарапанный автомобиль, он также вымогал деньги, сообщила местная жительница Наталья (имя изменено) в соцсети.

По ее словам, пострадавшей оказалась 50-летняя бухгалтер их компании. Мужчина напала на нее, но при этом не подпускал к своему авто и не показывал повреждения. На машине обвиненной автоледи никаких следов не было.

Наталья подчеркнула, что мужчина вымогал у нее 200 тыс. рублей, скорее всего, это был развод.

Она попросила неравнодушных граждан найти агрессивного мужчину и обещала за это награду.

Подписчики поддержали ростовчанку, а также рекомендовали написать заявление в полицию.

