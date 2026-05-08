Подмосковные всадники выступят на пони-форуме в Москве 21 мая

Международные соревнования по пони-спорту «Пони-форум 2026» пройдут с 21 по 24 мая в конноспортивном центре «Измайлово». В турнире выступят около 60 спортсменов из Подмосковья, а также участники более чем из 40 регионов России, Белоруссии и Казахстана, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Форум считается крупнейшим проектом детского конного спорта в стране и проводится ежегодно. Юные всадники продемонстрируют навыки управления пони и преодоления препятствий в дисциплинах конкур и выездка.

В программу также вошли церемония награждения с участием почетных гостей, выступления артистов и творческих коллективов, мастер-классы «Сделай сам», экскурсии по конной школе, зоны активного отдыха и соревнования по хоббихорсингу. Grand Prix и торжественный парад запланированы на 23 мая.

Организаторы отмечают, что основная цель форума — популяризация пони-спорта среди детей и молодежи, обмен опытом между тренерами и клубами, поддержка детского спорта в России и за рубежом, а также формирование ответственного отношения к животным и здорового образа жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.