Школьница из Орехово-Зуева стала призером Всероссийского конкурса

Церемония награждения победителей и призеров Международного конкурса сочинений и Всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» состоялась 7 мая в Музее Победы. В мероприятии принял участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Лучшие работы представили 92 школьника и студента колледжей, всего в церемонии участвовали более 200 человек.

«Поздравляю с предстоящим Днем Великой Победы! С каждым годом все больше школьников участвуют в мероприятиях проекта „Без срока давности“. За годы его проведения он объединил более 7 млн школьников. В 2026 году на конкурс сочинений было подано более 500 тыс. заявок. Ключевая задача сегодня — сохранение исторической памяти у подрастающего поколения», — сказал Сергей Кравцов.

Анна Бабкина представила проект «Фашизм против детства: что говорят документы и свидетельства очевидцев». Работа посвящена теме планирования и реализации геноцида нацистской Германией в СССР. Руководителем исследования выступила учитель истории и обществознания Анна Серова.

Почетными гостями церемонии стали представители министерства просвещения РФ, министерства культуры РФ, Совета Федерации, Государственной думы, Поискового движения России, Национального центра исторической памяти при президенте РФ и других организаций. После награждения участники посетили экскурсии по экспозициям Музея Победы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.